Bolsas da Europa fecham mistas, com aperto monetário do Fed e BoE no radar

19/09/2022 | 13:26



Os principais mercados acionários da Europa ficaram mistos nesta segunda-feira, 19, em meio à cautela antes das decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Banco da Inglaterra (BoE, na singla em inglês), na quarta-feira e quinta-feira, respectivamente. Além disso, a Bolsa de Londres ficou fechada, devido ao funeral da Rainha Elizabeth II, o que deixa os mercados europeus com menos liquidez.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou estável, em 408,24 pontos.

"Vai ser uma semana movimentada em termos de reuniões de bancos centrais, com foco principal no Fed e na possibilidade de um aumento de 100 pontos-base. Além disso, temos o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão e o banco central suíço. Esperamos que haja um fator comum para todos os bancos centrais, e isso é o "adiantamento" de uma política monetária mais apertada para reduzir a inflação", destaca o Danske Bank.

Para o ING, o BoE aumentará as taxas em 50 pontos-base. "No entanto, a perspectiva de uma inflação mais arraigada também reduz o escopo para o BC reverter parte de seu aperto no próximo ano e, portanto, removemos os cortes de taxas que estávamos prevendo para o segundo semestre de 2023", pondera o ING.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, reafirmou a disposição da instituição de fazer o que for necessário para trazer a inflação de volta à meta de 2%. Já o presidente do Banco da Espanha e dirigente do BCE, Hernández de Cos destacou hoje que a política monetária na zona do euro seguirá em processo de normalização, com ritmo e magnitude das altas de juros dependentes da materialização dos riscos para o objetivo de inflação no médio prazo.

Em Frankfurt, o índice DAX registrou alta de 0,49%, a 12.803,24 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 0,26%, a 6.061,59 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em alta de 0,13%, em 22.140,73 pontos.

O índice IBEX 35, da Bolsa de Madri, teve alta de 0,11%, a 7.993,20 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,11%, a 5.839,31 pontos.