Decisão sobre carreira de Tom Brady pode melhorar casamento dele com Gisele Bündchen

19/09/2022 | 13:10



Como você vem acompanhando, Gisele Bündchen e Tom Brady estão passando por um momento bem conturbado no casamento porque o atleta teria combinado com a esposa de que iria se aposentar e passar mais tempo em casa. Semanas após anunciar a aposentadora, ele desistiu e voltou a jogar normalmente e isso, claro, acabou descontentando a modelo brasileira.

Entre todas as polêmicas de que Tom gostaria de ser um pai mais presente mesmo e que Gisele teria sido vista chorando nas ruas de Nova York, foi anunciado pelo New York Post e pela NFL Network no último domingo, dia 18, uma decisão sobre a carreira do astro jogador de futebol americano.

Pois bem, a decisão contava que Tom Brady vai receber pelo menos um dia de folga toda semana pelo Tampa Bay Buccaneers em meio a toda confusão com a esposa. Vale lembrar que mesmo com seus 45 anos de idade nas costas, ele é considerado um dos maiores jogadores da liga de futebol americano da história e terá todas as quartas-feiras livres.

Mas claro, o anúncio não deu ênfase ao problema fora de campo que o atleta anda enfrentando, mas sem dúvida alguma caiu super bem para o momento. E essa será a primeira vez em toda a sua longa carreira que ele vai folgar o mesmo dia em todas as semanas da temporada.

Patrimônio

É importante colocar em cheque que todo relacionamento pode chegar ao fim e ainda mais o das celebridades que acabam envolvendo muito dinheiro. De acordo com informações publicadas no site Celebrity Ney Worth, a fortuna pessoal de Tom Brady é de um bilhão e 300 milhões de reais.

Mas se você está achando que isso é muito é porque ainda não sabe o valor da de Gisele Bündchen que é de dois bilhões e 100 milhões de reais. Caso você não lembre, foi divulgado em janeiro de 2021 que o casal teria vendido até um apartamento que tinham em Nova York pelo preço (na época) de mais de 195 milhões de reais.

Gisele e Tom são pais de Benjamin de 12 anos de idade e Vivian de nove anos de idade. Além das duas crianças, o astro do futebol americano também é pai de Jack, de 15 anos de idade, fruto de outro relacionamento.