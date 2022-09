e-Título: veja como utilizar o título digital nas Eleições 2022

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/09/2022 | 12:55



Em 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para eleger os seguintes cargos: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Na hora de votar, é necessário levar algum documento pessoal. Uma opção prática, no entanto, é recorrer à versão digital do título. Ela é obtida pelo aplicativo e-Título. Veja como ter acesso no tutorial.

1. Abra o aplicativo do e-Título em seu celular (disponível para Android e iOS). Aceite os Termos de Uso. Depois, preencha os dados solicitados e clique em “Entrar no e-Título”.

2. O programa fará três perguntas para comprovar que é realmente você fazendo a solicitação. Responda aos questionamentos.

3. Crie uma senha para acessar o e-Título.

4. Caso queira habilitar o desbloqueio o aplicativo com biometria, aperte “Ativar”. Se não desejar, selecione “Não, obrigado”.

5. Pronto! Automaticamente o e-Título exibirá a versão digital do seu título, que poderá ser usada nas Eleições 2022.

Na galeria, veja em capturas como obter o título de eleitor digital via e-Título. O passo a passo foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: