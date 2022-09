Deborah Secco diz ter perdoado passado e revela ser bissexual: Já namorei algumas mulheres

19/09/2022 | 12:10



Deborah Secco vive dando o que falar. E não foi diferente ao conversar com o jornal Extra e falar abertamente sobre sua sexualidade. Apesar de ser casada há sete anos com Hugo Moura, a atriz revelou que sente atração sexual por outras mulheres. No bate-papo, Deborah conta que já se relacionou com mulheres quando ainda era solteira, mas tem uma inclinação maior a se sentir atraída por homens.

Quando elas [mulheres] são muito incríveis e interessantes, me seduzem também. Mulheres, geralmente, são f**a. Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres.

E além de ser bem resolvida com sua sexualidade, a atriz também está de bem com o passado. Deborah contou que já se perdoou por suas atitudes quando jovem e fala abertamente sobre os erros que cometeu ao longo de sua vida.

Eu lido com o meu passado com muita tranquilidade. Não tenho problema em falar dos meus tropeços, acho que isso me afasta da possibilidade de cometer os mesmos erros. Se tem uma coisa que não sou na vida é hipócrita. O que fiz está feito. Assim a gente caminha, errando e acertando. É preciso se olhar com mais leveza.

Após contar que já havia traído diversos ex-namorados, a atriz foi alvo de críticas ferrenhas na internet, mas garante que não se importa e prefere ser transparente com seu público.

Quando uma pessoa pública expõe seus erros, isso a humaniza, tira a necessidade de se mostrar sempre perfeita para o outro. Há quem diga: Tudo bem, mas não precisa ficar falando. Sou muito transparente com o que vivi. Não me dói, eu já me perdoei.