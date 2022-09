Conheça a programação de Halloween no SeaWorld

Redação

Uma programação especial promete animar o Halloween no SeaWorld Orlando, nos Estados Unidos. O complexo de diversão anunciou que terá dois grandes eventos para celebrar a data: Spooktacular e Howl-O-Scream.

Programação de Halloween no SeaWorld

Programado para rolar em dias selecionados, de 17 de setembro a 31 de outubro, o Spooktacular reunirá surpresas, doces, decorações e apresentações temáticas. O evento (incluso no ingresso convencional do parque) também terá atividades de doces e travessuras para as crianças e encontros com personagens.

Quando a noite cair, os visitantes vão explorar as casas de terror do Howl-O-Scream. Os corajosos poderão encarar as zonas de sustos ou os passeios noturnos em atrações como Mako, Manta, Infinity Falls e Ice Breaker.

O evento (que requer um ingresso adquirido separadamente) já fazia sucesso no Busch Gardens Tampa Bay e terá sua segunda edição em Orlando. Ele será realizado em noites selecionadas, de 9 de setembro a 31 de outubro.

Mais casas mal-assombradas

Os visitantes do Howl-O-Scream ficarão imersos em terror ao entrar em qualquer uma das casas mal-assombradas. Eles podem encontrar Scratch, uma sereia malígna, enquanto correm para escapar de suas garras na nova “Blood Beckoning” ou uma tripulação de navio enlouquecida por tesouros amaldiçoados na nova “Siren of the Seas”, além das casas “Captain’s Revenge—Drowned in Darkness”, “Dead Vines-Root of all Evil” e a favorita “Beneath the Ice”.

Mais zonas de sustos de arrepiar

Nenhum lugar está a salvo do terror no Howl-O-Scream. Os visitantes passarão por zonas de sustos imersivas que testarão os limites da coragem. Eles podem tentar fugir de zumbis em um deserto gelado, vagar por um mar de almas inquietas ou encontrar com adoradores da bruxaria. As novas zonas “Terrors of the Deep”, “Sea of ??Fear”, “Cut Throat Cove” e “Captive Cargo” se juntam à “Frozen Terror”, “Deadly Ambush” e “Witchcraft Bayou”.

Shows ainda mais sinistros

A experiência Howl-O-Scream também incluirá shows diabolicamente divertidos, como o assombroso “Siren’s Song”. Os visitantes poderão ouvir os contos assustadores de um famoso explorador no novo “Lurking in the Depths” ou ficar hipnotizados com a performance musical estrelando Jack, o Estripador, no premiado “Monster Stomp”.

Bares tenebrosos

Neste ano, os visitantes também poderão aproveitar bares interativos. Cada um deles oferecerá coquetéis especiais, como “Allura’s on the Rocks”, “Longshoremen’s Tavern”, “Tormented”, “Siren’s Last Call” e “Poison Grotto”.

