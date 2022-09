Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 18/09/2022

Coluna Social



19/09/2022 | 11:11



Coluna narrada: https://open.spotify.com/episode/1zqmaeONtg6olD1elx15fT?si=S0SivFsQSSCLu5zOKUOXNQ

Miss e Mister Melhor Idade andreense

Tênis Clube de Santo André teve salão lotado com familiares e amigos para torcer pelos candidatos e candidatas ao Miss e Mister Melhor Idade andreense. Tive o prazer de ser jurada deste espetáculo, que proporciona mais do que uma escolha dos quesitos que precisávamos pontuar, como postura, elegância e simpatia, nos mostra o fortalecimento sobre autoestima, qualidade de vida, saúde e sonhos. Exatamente isso. Todos falaram sobre aspirações. O que ainda querem. O que ainda buscam. Fiquei orgulhosa de conhecer cada um. De presenciar a alegria das pessoas celebrando cada passo dado na passarela.

Como todo concurso, dois foram ganhadores: Regiane Bortolin, 61 anos, e Lamartine de Assis, 64. Eles arrasaram com seus looks e representarão a cidade no Estadual ainda este ano. Já estamos na torcida pelo título para nossa região.

Importante

Formação de Vizinhança Solidária para o comércio foi proposta durante o evento Os Desafios da Segurança Pública em São Bernardo realizado na Associação Comercial e Industrial da cidade.

A pauta também discutiu a busca de soluções com a integração entre as forças policiais; a militar, civil e guarda civil municipal no combate à criminalidade.

Divertido

A apresentação de músicas portuguesas de Francisco Fernandes embalou as 250 pessoas que marcaram presença no almoço Porco no Rolete da Casa de Portugal do Grande ABC. “Foi uma grande oportunidade para rever amigos e prestigiar nosso espaço com gastronomia de qualidade”, comenta Carlinhos Rodrigues, presidente na data.

Um ano

Instituto Psiu de Mauá, que cuida de saúde mental por meio de atividades sociais e solidárias, celebrou um ano com festa no mauaense Recanto Maria Margarida. A entidade, que tem o psicólogo Edson Carlos à frente das ações, contou com a apresentação do saxofonista Tiago Reis e MPB com Si Ferreira.

Bem dispostos

Sexto almoço da Casa dos Velhinhos Dona Adelaide de São Bernardo realizado no Sítio São Jorge foi marcado por brincadeiras, como pega peixe, que entreteram os atendidos pela entidade. A atividade foi realizada com apoio do Fundo de Solidariedade de São Bernardo e em parceria com várias empresas. Em breve, o local começa campanha para arrecadação de fraldas geriátricas, lençóis brancos e toalhas de rosto.

Verde Vida lança espaço médico em São Bernardo

Fibromialgia, transtorno de ansiedade, dor crônica, autismo, Alzheimer, entre outras. Estas são as principais questões que têm feito pacientes buscarem tratamento na recente clínica inaugurada no edifício Twin Towers, no Centro de São Bernardo, chamada Verde Vida, especializada na cannabis medicinal.

Ronaldo José de Oliveira Correia, professor de Medicina com duas especializações na USP de Ribeirão Preto, decidiu abrir o espaço de forma presencial após a pandemia. “Comecei a me dedicar aos estudos de cannabis após o diagnóstico de autismo para meu filho”, comenta.

Atualmente, atende mais de 800 pacientes em todo Brasil e Exterior, como na Argentina e Portugal.

De acordo com informações da Anvisa é permitida a importação de medicações derivadas da planta desde 2014, com a fabricação por laboratórios nacionais autorizada desde 2019. Eu bati um papo com o doutor para conhecer um pouco sobre este universo e você confere todos os detalhes em nosso site.

Louge VIP



Merecido

Advogada Carmela Dell’Isola receberá título de cidadã são-bernardense, no dia 23, às 19h30, na Câmara de Vereadores da cidade. Nascida em São Paulo, Capital, foi professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo por 20 anos e continua na FDSBC, como coordenadora da Pós em Processo Civil.

Vida longa

Sócios-administradores do restaurante, Evandro e Clóvis Sabonaro Salute, ao lado dos familiares, receberam colaboradores, empresários e autoridades no café da manhã especial para celebrar 25 anos de história da Churrascaria Vivano Steak, em São Caetano. Fundada em 16 de setembro de 1997, a casa tem se destacado como referência gastronômica e com o espaço de recreação infantil, que atraem muitas famílias.

Meio ambiente

Alunos da Emeb Professora Fabíola de Lima Goyano iniciaram plantio da sétima horta do Programa Mais Educação de Diadema. “O Departamento de Agricultura Urbana nos ajuda com a montagem dos canteiros, entre outros”, conta Maristela Pereira Caixeta, coordenadora do macrocampo Meio Ambiente.