Sesc São Paulo confirma participação na 1º Feira Literária

Da Redação



19/09/2022 | 11:15



Nos dias 24 e 25 de setembro, o Sesc São Paulo marca presença na primeira Feira Literária de Ribeirão Pires, a FLIRP. O evento, apoiado pelo Diário, tem presenças confirmadas de importantes nomes na cena literária, como o escritor Ignácio de Loyola Brandão, o poeta Antonio Carlos Secchin, ambos membros da Academia Brasileira de Letras, a escritora Andréa Del Fuego, entre outros, com diversificada programação cultural.

O Sesc integra a ação com biblioteca volante - BiblioSesc -, exposição das publicações das Edições Sesc, mediações e intervenções artísticas, e mesa de debates com os autores Mauricio Trindade e Thiago Gil, com destaque para a sessão de autógrafos no lançamento e pré-lançamento dos livros: Mário de Andrade, epicentro: correspondência e sociabilidade no Grupo dos Cinco, e Um boxeur na arena: Oswald de Andrade e as artes visuais no Brasil (1915-1945). Além disso, o ator Pascoal da Conceição realiza performance como Mário de Andrade.

1ª Feira Literária de Ribeirão Pires

A Feira Literária de Ribeirão Pires chega no Grande ABC com uma robusta programação e parcerias culturais importantes. Sua primeira edição, será dedicada a Oswald de Andrade, um dos principais mentores do Modernismo, que comemora o seu centenário em 2022. No final da vida, Oswald morou em Ribeirão Pires e em seu sítio (Sítio Boa Sorte), tombado como patrimônio histórico pelo município. Neste lugar de refúgio, Oswald escreveu parte de sua autobiografia e diário confessional.

O evento, marcado para acontecer em um perímetro de 13.000 metros quadrados, no centro da cidade, vai reunir editores, autores, professores, leitores em geral, estudantes, ilustradores, designers, pesquisadores, artistas, entre outros. “É mesmo a verdadeira devoração antropofágica tão apregoada por Oswald para a consolidação da arte brasileira em todas as suas vertentes e possibilidades”, diz o curador da feira, Reynaldo Bessa, que é músico, escritor, poeta e professor, vencedor do Prêmio Jabuti 2009 – Poesia.

Programação?

O que está pautado para ser o maior evento literário do Grande ABC terá intensa programação cultural, contemplando desde o folclore brasileiro, até o hip-hop, passando pelo cordel, pela poesia das comunidades, a contação de histórias, a literatura em todos os gêneros e ramificações, o teatro, a música, a dança, as artes plásticas e muito mais.

A FLIRP reunirá mais de 200 artistas de várias gerações num só local. Exemplos são o premiadíssimo escritor Ignácio de Loyola Brandão, e o poeta Antonio Carlos Secchin, ambos membros da Academia Brasileira de Letras, a escritora Andréa Del Fuego, vencedora do Prêmio José Saramago 2011, a banda Samuca e a Selva, a Orquestra de Violeiros de Quirinópolis – Goiás, a atração internacional, Ballet Africa Rythme, de Senegal, e muito mais.

O Sesc na FLIRP

O Sesc ocupa a rua Domingos Morgado com ações voltadas a todos os públicos. A programação prevê mediação de leitura para crianças, estande com venda de publicações das Edições Sesc, intervenções literárias, biblioteca volante, lançamento e pré-lançamento de livros com participação dos autores em mesa de debate.