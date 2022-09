A Rede Globo já teria nome fechado para uma possível saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional

19/09/2022 | 11:11



Você já deve ter percebido que toda semana sai um boato diferente de que William Bonner estaria de saída do Jornal Nacional, e a emissora junto com a assessoria de imprensa do jornalista vivem desmentindo essas notícias.

E segundo informações do portal Em Off, a Rede Globo já teria alguns nomes na manga para substituir o âncora futuramente. Pois é, segundo Fábia Oliveira são na verdade dois nomes e contudo, um deles é o mais provável de receber a promoção porque já conquistou o alto escalão da emissora.

De acordo com o portal, Márcio Bonfim é o nome principal de quem ficaria com o cargo de William Bonner em uma possível saída do apresentador do JN. Caso você não saiba, o jornalista substituto hoje em dia está no comando do NETv segunda edição, em Pernambuco, e já é um rosto familiar para as pessoas de casa porque já esteve presente no rodízio de apresentadores do telejornal.