Ex-BBB Jaqueline Grohalski surge chorando nas redes sociais após sofrer agressão: Como dói o que estou vivendo

19/09/2022 | 11:11



No último domingo, dia 18, Jaqueline Grohalski surgiu nas redes sociais bastante abalada e chorando após ter revelado que sofreu agressões e foi furtada por seu então namorado.

Em um primeiro registro, ela aparece deitada, chorando e lamenta o ocorrido:

Como dói tudo isso que estou vivendo.

E como se apenas o trauma não bastasse, alguns haters expressaram suas opiniões de forma rude, o que parece ter afetado ainda mais o psicológico de Jaque, que surgiu mais uma vez nos Stories abalada.

Hoje peguei meu celular porque ontem estava muito mal. O que mais me dói de verdade é a falta de compaixão com o próximo. Das pessoas acharem que meu Instagram virou palanque. Eu não aguento mais ficar assim, já tenho muitos traumas com violência doméstica e agora tudo isso.

Caso você não tenha visto, em 17 de setembro os fãs de Jaque ficaram bem preocupados com a ex-BBB após uma publicação feita em sua conta no Instagram. No registro, ela aparecia chorando e com a boca sangrando, enquanto gritava por ajuda. A influenciadora apagou o registro minutos depois, mas foi o suficiente para que a web se movimentasse para ajudá-la.

Já no último domingo, dia 18, a equipe que gerencia a carreira da também cantora admitiu o ocorrido, mas garantiu que Jaqueline já estava bem e segura, além de pedir descrição, evitando atingir a filhinha da ex-BBB.