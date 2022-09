Meghan Markle enxuga as lágrimas durante procissão do funeral da Rainha Elizabeth II

19/09/2022 | 11:11



Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, não segurou as lágrimas durante a procissão do funeral da Rainha Elizabeth II, que faleceu no último dia 8 de setembro aos 96 anos de idade.

Após o final da cerimônia na Abadia de Westminster, a esposa do príncipe Harry acompanhou o caixão sendo carregado para fora do local e acabou se emocionando, ao lado de Camilla Parker Bowles, a rainha consorte, Kate, a duquesa de Cambridge e seus filhos, George e Charlotte.

Vale pontuar que Meghan acompanhou o funeral na segunda fileira da Abadia, atrás do Rei Charles III. George e Charlotte, sobrinhos da Duquesa de Sussex, acompanham o funeral após um pedido dos conselheiros do palácio.