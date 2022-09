José Dumont nega fazer parte de grupo de pornografia infantil nas redes sociais

19/09/2022 | 11:11



José Dumont, acusado de estupro e pedofilia, negou para as autoridades qualquer envolvimento com pornografia infantil. Segundo informações do jornal Extra, o ator foi questionado sobre uma suposta participação em grupos de compartilhamento desse tipo de conteúdo nas redes sociais.

Apesar de negar todos os crimes, José foi detido após a política encontrar cerca de 240 arquivos, entre imagens e vídeos, de pornografia infantil em sua casa. Além disso, as autoridades conseguiram localizar um comprovante de depósito bancario que teria sido feito para uma das vítimas do ator, um menino de 12 anos de idade.

Inclusive, o envolvimento de José com essa vítima teria sido o motivo pelo qual as autoridades realizaram a busca e apreensão na casa do ator. Segundo investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), Dumont teria aproveitado seu prestigío como artista para se aproximar do menino, que era seu fã. O ator teria aproveitado a vulnerabilidade financeira da vítima para oferecer presentes e dinheiro. E, a partir daí, começar os abusos - como beijos e carícias.

Os encontros do ator com a vítima foram registrados por uma câmera de segurança, o que teria desencadeado a investigação.