Sandra Oh é vista por fãs durante o funeral da Rainha Elizabeth II

19/09/2022 | 11:11



Como você acompanhou, Sandra Oh que protagonizou Cristina Yang de Grey's Anatomy, revelou aos fãs no meio de 2022 que está passando por diversos problemas de saúde adquiridos na época em que estava filmando a série. E desde então não anda fazendo muitas aparições públicas.

Mas o que os fãs não estavam esperando era que Sandra Oh fosse aparecer durante o funeral da Rainha Elizabeth II que morreu no começo de setembro. A artista se juntou ao primeiro-ministro canadense e a esposa dele como membro da Ordem do Canadá para participar da cerimônia.

Como tudo está sendo televisionado e todas as pessoas acabam tendo acesso nas filmagens, os fãs acabaram percebendo a aparição de Sandra Oh e começaram a comentar muito nas redes sociais sobre o assunto.

O Canadá enviou Sandra Oh para o funeral, onde estava o convite de Jodie Comer?, brincou um fã.

Eu exijo que a BBC coloque as câmeras em Sandra Oh, revelou outro.

Sandra Oh estar no funeral da rainha continua sendo uma das coisas mais aleatórias que já aconteceram, alfinetou uma terceira pessoa.

Vale ressaltar que Sandra Oh estava usando uma roupa toda preta, com chapéu combinando enquanto foi vista caminhando solenemente pela Abadia de Westminster, em Londres.