Rei Charles III se emociona durante funeral da Rainha Elizabeth II e faz singela homenagem em coroa de flores

19/09/2022 | 10:11



Nesta segunda-feira, dia 19, aconteceu o último dia do funeral da Rainha Elizabeth II em Londres. Enquanto o caixão seguia durante a procissão de entrada na Abadia de Westminster, acompanhado da rainha consorte e seus irmãos andando por ordem de nascimento, o Rei Charles III não conseguiu conter a emoção e derramou lágrimas. Segundo informações do jornal Daily Mail, o monarca deixou uma mensagem comovente para sua mãe escrita em uma coroa fúnebre.

Em memória amorosa e devota, foram as palavras escolhidas por ele para serem colocadas na coroa que adornava o caixão.

As flores e folhagens foram escolhidas por seu simbolismo e cortadas dos jardins dos palácios de Buckingham, Clarence House e Highgrove House. Por exemplo, a murta foi cortada de uma planta que cresceu de um raminho do buquê de casamento da rainha em 1947, vista como um símbolo de um casamento feliz. A pedido do rei, a coroa foi feita de forma sustentável, sem o uso de espuma floral.

Na Abadia de Westminster, o rei e sua família enlutada cercaram o caixão, que foi colocado perto do altar com a coroa, orbe e cetro de Elizabeth II em seu topo cercado pelas flores escolhidas por Charles. O arcebispo de Canterbury então elogiou a vida abundante e serviço amoroso da rainha e acrescentou:

Ela estava alegre, presente para tantos, tocando uma multidão de vidas.

O veículo noticia que o novo governante do Reino Unido parecia choroso enquanto sua irmã olhava para ele com preocupação e cuidado antes de fixar seu próprio olhar no caixão e na coroa de sua mãe. A igreja estava lotada com a presença de duas mil pessoas, incluindo primeiros-ministros e presidentes. O State Gun Carriage carregando o caixão da rainha começou a procissão fúnebre do Palácio de Westminster à Abadia de Westminster por volta das 10h45, tendo duração de cerca de 15 minutos.