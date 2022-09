George e Charlotte acompanham funeral da Rainha Elizabeth II; Kate Middleton afirma que filho mais novo está fazendo muitas perguntas

19/09/2022 | 10:10



Nesta segunda-feira, dia 19, aconteceu o funeral da Rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster onde cerca de duas mil pessoas acompanharão. O local escolhido é a mesma onde a monarca casou, em 1947, e foi coroada cinco anos depois.

George e Charlotte, de 9 e 7 anos de idade respectivamente, acompanharam a cerimônia ao lado dos seus pais. Vale pontuar que a ida de George, o segundo na linha de sucessão ao trono, foi um pedido dos conselheiros do palácio. A ideia era passar uma mensagem simbólica ao povo em relação a monarquia.

De acordo com o veículo Daily Mail, Kate Middleton afirmou que o filho mais novo, Louis, de apenas quatro anos de idade, está fazendo muitas perguntas e tentando entender o que aconteceu. Já George está percebendo a importância de sua bisavó:

- Meio que agora percebendo o quão importante era sua bisavó e o que está acontecendo.

Durante a cerimônia, Harry e William não sentaram lado a lado. O primeiro na linha de sucessão, foi colocado na primeira fila com a princesa Kate e os dois filhos. Harry e Meghan, por sua vez, sentaram-se na segunda fila, atrás do rei Charles III.

No final do funeral, a Abadia respeitou os dois minutos de silêncio, e em seguida, o caixão seguiu em procissão para o Arco de Wellington, perto do Hyde Park, de onde será conduzido à cidade de Windsor. Em cima do caixão, o Rei Charles III deixou um bilhete para sua querida mãe:

Em memória amorosa e dedicada.

O rei e seus irmãos, os príncipes Andrew e Edward, além da princesa Anne, e os três netos adultos da rainha, Peter Phillips, e os príncipes Harry e William, seguiram a pé na procissão. A princesa Kate e a rainha consorte Camilla Parker Bowles foram de carro, com o príncipe George e a princesa Charlotte. Meghan Markle foi em um carro separado, junto com Sophie, condessa de Wessex, a mulher do príncipe Andrew.