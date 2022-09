Santo André realiza encoleiramento de cães e gatos contra a febre maculosa

Da Redação



19/09/2022 | 10:04



Santo André realiza nesta segunda-feira (19), das 9h às 15h30, ação de encoleiramento de cães e gatos e orientações de guarda responsável em frente a Escola Estadual Professora Francisca Helena Fúria, localizada na Avenida Mico Leão Dourado, 2.361, no bairro Recreio da Borda do Campo. A medida tem como objetivo proteger os animais da febre maculosa.

A GCZ (Gerência de Controle de Zoonoses) estima encoleirar cerca de 1,5 mil animais da região contra os carrapatos que transmitem a doença. A ação ocorre por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.

"Encoleirar os animais contra carrapatos nas regiões de mata é uma medida de saúde pública, pois o carrapato pode adentrar na residência por meio do animal de estimação e contaminar algum integrante da família com a febre maculosa, que é uma doença perigosa e que pode ser fatal", comenta o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde de Santo André, César Rangel Gusmão.

Além do encoleiramento, o Departamento de Vigilância à Saúde realiza até o dia 23 de setembro a Semana de Mobilização contra a Febre Maculosa. Entre as ações, estão previstas capacitações dos ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) das unidades de saúde do Jardim Santo André e Recreio da Borda do Campo, além da distribuição de materiais educativos nas escolas da região.