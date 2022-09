Dia Municipal do Rock 'põe fogo' e esquenta clima no Parque Central

Da Redação



19/09/2022 | 09:57



Comemorado oficialmente no dia 27 de setembro, o Dia Municipal do Rock de Santo André, que foi instituído pela Câmara em 2017, foi antecipado e celebrado ontem, no Parque Central. O evento, que teve entrada gratuita, contou com participação de diversos grupos roqueiros do Grande ABC e foi organizado pela Secretaria de Cultura e pelo Coletivo Rock ABC.

O palco da concha acústica recebeu diversas atrações musicais, entre elas, a apresentação mais esperada do dia, de um dos ícones do hard rock nacional, a banda Golpe de Estado, que comemora 30 anos de carreira e divulga o álbum Caosmópolis. Outra atração muito aguardada foi a banda Crypta (death metal), que se apresentou no Grande ABC pela primeira vez, após participação no festival alemão de metal Wacken Open Air 2022 e no Rock In Rio.

O público vibrava a cada troca de banda e o show levava à loucura os amantes do rock, inclusive com bate cabeça bem na frente do palco, uma espécie de dança onde se agita freneticamente a cabeça, muito comum em shows de heavy metal. Outra parte da plateia preferia assistir às apresentações com tranquilidade no gramado em frente ao palco.

Essa foi a opção do casal Flávia Moreira, 26 anos, e Jhonatan Bianco Vargas, 27. Com cabelos coloridos, os moradores da Vila Gilda não escondiam a satisfação de presenciar os shows. "Curtimos muito as bandas que vão se apresentar, em especial a Crypta", comentou Flávia. "Mas vamos ficar até o fim", completou Jhonatan.

Já Rodrigo Silveira de Araújo, 36, morador de São Bernardo, estava mais perto da agitação. Com cabelos longos, ele aproveitava o som para dançar freneticamente. "Está muito bom. Temos que comemorar um dia só do rock. Vim com a família, mas eles ficaram sentados e vim me divertir aqui na frente", explicou, pouco antes de voltar para a parte mais agitada da plateia.

Além das atrações musicais, o evento no Parque Central teve praça de alimentação com cerveja artesanal e Feira de Economia Criativa com artesanato, roupas, acessórios e LPs de empreendedores ligados à cultura rock local, além de live painting com o artista UDR Dutosca.

FESTIVAL DO MORANGO

Terminou ontem (18) a quinta edição do Festival do Morango, Churros & Chocolate pelas áreas verdes de Santo André. Depois de passar pelos parques Chácara Pignatari, Regional da Criança, Central e Ipiranguinha, neste fim de semana foi a vez do Parque Celso Daniel receber a atração, que mistura apresentações musicais e variedade gastronômica. Mais uma vez a área verde recebeu grande público.