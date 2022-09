Coral 'deu voz' às mulheres do Clube Atlético Aramaçan

Joyce Cunha

Especial para o Diário



19/09/2022 | 09:44



A mobilização feita para ampliar a participação feminina nas atividades e nas decisões de uma das instituições mais tradicionais da região foi o ponto de partida para a criação, há dez anos, do Coral do Clube Atlético Aramaçan. No último fim de semana, o grupo formado predominantemente por coralistas mulheres foi um dos destaques do 10º Encontro de Corais da entidade.

"O coral nasceu com muita garra, pela força das mulheres que acreditaram na proposta de fazer algo diferente em nosso clube, mais voltada à cultura, para além do esporte. Uma das coisas que queríamos era a formação do coral. A outra era o direito ao voto dentro do clube, já que por muitos anos os títulos de associado ficaram no nome dos maridos", lembrou Ivone Arruda de Carvalho, 75 anos, fundadora do coral, que acompanhou a 10ª edição do Encontro.

A primeira formação, de 2012, contava com 16 integrantes. Foi este grupo que, um ano antes, criou o Departamento de Mulheres do Clube Atlético Aramaçan. Hoje, são 42 coralistas, sendo apenas dois homens. A apresentação do último fim de semana integra as celebrações dos 92 anos do Aramaçan ­ fundado em agosto de 1930 - e foi a primeira depois de dois anos de restrições a atividades presenciais impostas pela pandemia.

"Nesse período, nos despedimos de algumas pessoas. Alguns integrantes não voltaram. A maioria é da mesma geração e se conhece há muitos anos daqui do clube. E as mulheres que estão aqui batalharam por mais voz e espaço. O coral as fortaleceu nesse sentido", explicou Rosana Massuela, 62, maestrina do coral há oito anos.

O coral ensaia sempre às terças-feiras. Do engajamento feminino nasceu a oportunidade de permanecerem ativas e próximas umas das outras. "Nosso coral é de muita alegria, de refinamento. Cobro muito para que mantenham o movimento. Trabalhamos várias questões, não só o lado musical, mas também o visual e o artístico", destacou a maestrina.

Mais do que integração, o grupo viaja a outras cidades para participar de eventos culturais. O coral liderado por mulheres leva com orgulho o nome do Clube Atlético Aramaçan aonde for. "Ainda há muito o que ser feito no sentido de ampliar a participação feminina. Como tudo na sociedade, as coisas acontecem devagar. Mas ficamos felizes. O coral existe hoje graças à força das mulheres", concluiu Ivone.