Athletico joga mal e empata com Cuiabá mesmo com um jogador a mais em Curitiba

18/09/2022 | 21:20



A presença do Athletico na final da Copa Libertadores diante do Flamengo parece que já está influenciando diretamente no rendimento do time no Campeonato Brasileiro. O time paranaense teve uma fraca atuação e empatou por 2 a 2 com o frágil Cuiabá, neste domingo à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR) pela 27ª rodada. A agravante é que atuou todo o segundo tempo com um jogador a mais, porque o visitante teve o zagueiro Paulão expulso.

Apesar do tropeço em casa, o Athletico continua na sexta posição, com 44 pontos. Se vencesse estaria com 46 pontos e em quarto lugar, passando o Corinthians (44) e o Flamengo (45) que perderam neste domingo, respectivamente, para o América-MG e para o Fluminense. O Cuiabá somou um ponto fora de casa, porém, continua mal colocado na tabela de classificação. Tem 27 pontos e ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, na frente apenas do Atlético-GO (22) e do lanterna Juventude (19).

O time paranaense iniciou o jogo desligado e voltou a ter problemas com o jogo aéreo em seu sistema defensivo. Tanto que o Cuiabá abriu o placar aos oito minutos pelo alto. Daniel Guedes cobrou escanteio e o meia Rodriguinho apareceu ente os zagueiros para desviar de cabeça para as redes. É o 13.º gol dele, artilheiro do Dourado na temporada.

Atrás no placar, o Athletico passou a errar passes e pouco ameaçava no ataque. O Cuiabá teve a chance de ampliar aos 32 minutos, numa rápida troca e passes entre Deyverson, Alesson e a finalização de Denilson, porém, por cima do gol.

Mesmo com pouca inspiração, o Athletico empatou numa bela jogada individual de Cuello, de volta ao time após um mês ausente. Ele fez sua jogada característica pelo lado esquerdo, entrando em diagonal, cortando um adversário e chutando com colocado. A bola ainda desviou no zagueiro Paulão e tirou qualquer chance de defesa do goleiro João Carlos.

A partir daí o time paranaense acordou. Terans cobrou falta para a área, mas ela iria em direção ao gol quando João Carlos aliviou com um tapa na bola aos 39 minutos. Três minutos depois, Canobbio chutou forte e João Carlos fez grande defesa. Aos 44 minutos foi a vez de Alex Santana soltar uma bomba, a bola tocou no braço de Paulão e houve reclamação de pênalti. O árbitro Anderson Daronco consultou o VAR e confirmou o pênalti.

Além disso, aplicou o cartão amarelo para o zagueiro, que antes já tinha sido advertido com cartão. Desta forma, Paulão recebeu o cartão vermelho e acabou expulso. Na cobrança, David Terans deslocou João Carlos e comemorou seu nono gol no Brasileirão. Ele é o goleador do furacão na temporada, com 14 gols.

Mesmo com a vantagem numérica em campo, o Athletico não voltou bem para o segundo tempo. O Cuiabá soube tirar proveito disso. Aos oito, assustou num chute de Deyverson que desviou em Thiago Heleno e saiu.

O mesmo Deyverson, ex-Palmeiras, empatou aos 18 minutos. Ele recebeu a bola sozinho perto da área, ajeitou de direita e bateu de esquerda, contando ainda com um desvio na defesa que impediu a defesa do goleiro Anderson. O atacante não comemorou, segundo ele, por respeito ao técnico Felipão.

Somente a partir dos 30 minutos é que o Athletico passou a diminuir os espaços para aproveitar o cansaço do Cuiabá, que soube se organizar em campo mesmo com apenas 10 jogadores e segurou o empate até o final. Um grande resultado, dentro das circunstâncias da partida, fora de casa e com um a menos. A torcida não gostou, vaiou o time e mostrou sua decepção pelo resultado.

Os dois times agora só voltam a campo daqui duas semanas. No dia 27 (terça-feira) o Athletico vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, às 21h30, pela 28.ª rodada. No dia 28 (quarta), o Cuiabá recebe o América-MG na Arena Pantanal, a partir das 21 horas.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 X 2 CUIABÁ

ATHLETICO - Anderson; Khellven, Pedro Henrique (Matheus Felipe), Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura (Léo Cittadini), Alex Santana e David Terans; Cuello (Marlos), Canobbio (Rômulo), Vitor Roque (Pablo). Técnico: Felipão.

CUIABÁ - João Carlos; Paulão, Marllon e Joaquim; Daniel Guedes (João Lucas), Camilo, Denilson (Osorio), Rodriguinho e Igor Cariús (Marcão Silva); Deyverson (Alan Empereur) e Alesson (Rafaael Gava). Técnico: António Oliveira.

GOLS - Rodriguinho, os oito, Cuello aos 34 e David Terans, aos 48, de pênalti, do primeiro tempo. Deyverson, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Vitor Roque, Hugo Moura e Pedrinho (Athletico). Camilo (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO - Paulão (Cuiabá).

RENDA - R$ 327.445,00.

PÚBLICO - 17.340 torcedores.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).