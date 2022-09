Com assistência de Neymar e gol de Messi, PSG define clássico com Lyon

18/09/2022 | 18:21



Com passe de Neymar e gol de Messi, o PSG definiu o clássico contra o Lyon aos cinco minutos de jogo. Com o placar de 1 a 0, o time de Paris superou o rival dentro do Parque Olímpico de Lyon, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Francês.

Com o triunfo, o PSG manteve a liderança do campeonato, agora com 22 pontos, dois a mais que o vice-líder Olympique de Marselha (20). Por sua vez, o Lyon caiu para a sexta colocação, com 13 pontos somados.

O trio Messi, Mbappé e Neymar teve uma atuação discreta. Muito por causa da grande atuação do goleiro Anthony Lopes e do zagueiro brasileiro Thiago Mendes. Que conseguiram tirar um pouco do ímpeto dos três craques.

Querendo manter a liderança, o PSG começou a todo vapor. Comandado pelo trio Mbappé, Messi e Neymar, o time acelerou a partida. O Lyon girava a bola pelo campo para diminuir o ritmo e manter a posse de bola. Mas quando a bola caía nos pés do trio não teve jeito e o PSG abriu o placar com quatro minutos de jogo. Messi rolou para Neymar, que avançou sob a marcação e serviu novamente o argentino, que finalizou com categoria para abrir o placar.

Logo depois, Messi e Neymar tabelaram de novo, mas desta vez o camisa 30 não conseguiu marcar. No rebote, Fabián Ruiz teve o chute travado. O lance pareceu um replay do gol. O Lyon só foi acordar aos 20 minutos, quando Lacazette cabeceou à esquerda do gol. O atacante tentaria novamente mais tarde, mas parou na boa defesa de Donnarumma.

O PSG voltaria a assustar em contra ataques. Primeiro com Mbappé, que fintou o zagueiro e mandou para a pequena área. Ao tentar cortar, quase Anthony Lopes marcou contra. E já no final da partida, Neymar arriscou de fora da área e o goleiro do Lyon mergulhou para espalmar.

E como no início do jogo, o PSG começou a segunda etapa acelerado. Com pouco mais de um minuto, Nuno Mendes cruzou, a bola passou por toda a área e caiu nos pés de Messi. Com uma finta, o craque argentino deixou o goleiro e mais dois defensores no chão e emendou com uma cavadinha. Por sorte do Lyon, Lukeba apareceu para tirar a bola em cima da linha.

O PSG ditava o ritmo da partida. Ora construindo jogadas, ora em contragolpes rápidos. Fazendo a função de zagueiro, o brasielrio Thiago Mendes conseguiu por certas vezes, anular alguns contra ataques. Mas quando deixava passar, o trio se aproveitava. Mbappé fez grande jogada, rolou para Nuno Mendes que serviu Neymar. Que sozinho finalizou fraco, para grande defesa de Anthony Lopes.

Depois dos 30 minutos, o jogo ganhou velocidade. O Lyon quase conseguiu o empate. Dembélé tentou de cabeça, mas o zagueiro Marquinhos se jogou na bola e conseguiu evitar o gol. No contra gol, Neymar recebeu na esquerda e tocou para Messi, na entrada área, bater colocado, para grande defesa do arqueiro adversário. Depois foi a vez de Thiago Mendes, fazer um bloqueio providencial em chute de Neymar, que tinha endereço.

Neymar acabou sendo substituído no final do segundo tempo. O atacante teve uma atuação discreta no ataque, não tendo muita sorte no um contra. Apoiando mais a defesa, o craque brasileiro contribui para o gol de Messi, assinalando sua sétima assistência na temporada.

Já nos acréscimos, Messi quase marcou seu segundo gol. O argentino cobrou a falta com categoria e o goleiro franco-português foi buscar no ângulo. No rebote Sérgio Ramos até balançou as redes, mas estava em posição de impedimento. E no último ataque da partida. Mbappé recebeu na ponta esquerda e novamente foi bloqueado por Thiago Mendes. Que apesar da derrota, foi um dos melhores em campo pelo lado do Lyon.