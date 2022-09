Em grande jogo, Fluminense quebra invencibilidade do Flamengo e assume o 2º lugar

18/09/2022 | 18:10



O Fluminense derrotou o Flamengo, por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo honrou a tradição dos confrontos das duas equipes, com grandes lances, brigas, expulsões e muita tensão durante os 90 minutos.

Além de quebrar uma invencibilidade de 19 jogos do rival, o Fluminense ainda assumiu o segundo lugar na classificação, com 48 pontos. O Flamengo permanece com 45.

O jogo começou tenso, com faltas duras e muita catimba. David Braz chegou a ser expulso por reclamação no banco de reservas, logo aos cinco minutos. A partir do momento em que os times resolveram jogar futebol, os lances começam a surgir dos dois lados.

O Fluminense, como sempre, tinha a bola mais no pé e atuava em grupo, enquanto o Flamengo buscou sempre rápido no ataque e agredir o tempo todo. Foi aí que o goleiro Fábio surgiu como um dos destaques, ao fazer boas defesas em chutes de João Gomes e Arrascaeta.

Como o Flamengo pressionou muito a saída de bola do Fluminense, a alternativa encontrada pelo time de Fernando Diniz foi esticar bolas longas ao ataque. Aos 40 minutos, deu certo. André lançou Matheus Martins pela esquerda. O atacante finalizou, Santos soltou e Cano tentou o rebote. O árbitro Raphael Claus viu pênalti do goleiro no atacante tricolor.

A penalidade só foi cobrada aos 44 minutos. No duelo da frieza de Santos e Ganso, o meia do Fluminense venceu ao bater com categoria no canto esquerdo do goleiro rubro-negro para abrir o placar: 1 a 0.

Os últimos momentos da primeira etapa foram de pressão do Flamengo, mas sem êxito para furar o bloqueio da zaga adversária.

O Flamengo voltou na busca do empate e logo aos cinco minutos Léo Pereira, impedido, cabeceou para bela defesa de Fábio. O lance inválido serviu para animar a torcida rubro-negra, que incentivou bastante o time.

O time respondeu em campo. Aos 11 minutos, Santos fez lindo lançamento para Arrascaeta na esquerda. O uruguaio carregou a bola, entrou na área e bateu cruzado para sensacional defesa de Fábio. Aos 18, o meia cabeceou para fora na pequena área. Aos 21, MIS um duelo entre os dois e o goleiro foi melhor de novo.

Pressionado, o Fluminense resolveu sair mais para o jogo, dando espaços para o Flamengo ter contra-ataques. Dorival Jr. coloca Everton Cebolinha para ter mais velocidade.

Mas o que ninguém esperava era uma cobrança rápida de falta de Ganso, que desestruturou a defesa do Flamengo. Martinelli descobriu Nathan livre para cabecear: 2 a 0, aos 30 minutos.

Apesar da desvantagem, o Flamengo não desistiu. Aos 37, Everton Cebolinha acreditou em uma bola perdida de Everton Ribeiro e tocou para o aproveitamento de Gabriel Barbosa: 2 a 1. Foi 0 25º gol do artilheiro no ano.

Quando o jogo tinha tudo para ficar sensacional, uma falta de Marinho em Ganso causou uma tremenda confusão com quatro expulsões: Marinho, Manoel, Everton Cebolinha, Caio Paulista. A etapa final teve dez minutos de acréscimos, com David Luiz como centroavante, mas foi Victor Hugo que perdeu grande chance de empatar. Filipe Luís também teve a última chance, aos 54 minutos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 2 FLUMINENSE

FLAMENGO - Santos; Rodinei (Matheus França), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Victor Hugo), João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro (Marinho) e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gabriel e Pedro. Técnico: Dorival Jr.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Felipe Melo) e Ganso (Yago Felipe); Matheus Martins (Nathan), Cano (Willian) e Arias (Cris Silva). Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Ganso, aos 44 minutos do primeiro tempo. Nathan aos 30 e Gabriel Barbosa aos 37 do segundo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - André, Gabriel, Fábio, Nathan, Samuel Xavier.

CARTÕES VERMELHOS - Marinho, Manoel, Everton Cebolinha, Caio Paulista.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 55.160 torcedores.

LOCAL - Maracanã.