Jade Picon fala sobre relação com Grazi Massafera: É uma inspiração para mim

18/09/2022 | 16:10



Girl power! Em conversa com o colunista Lucas Pasin, Jade Picon falou um pouco sobre como está sendo sua relação com Grazi Massafera durante as gravações da nova novela da TV Globo, Travessia.

Jade e Grazi irão interpretar um relacionamento de mãe e filha na trama escrita por Gloria Perez, e claro que as duas precisam ter uma boa química na frente das câmeras, né? Mas parece que até nos bastidores as duas se tornaram bem próximas.

A Grazi, além de ser minha mãe na trama, é uma inspiração para mim. Não só como atriz, mas como mulher e ser humano. Acho ela fantástica em tudo. É muito bom poder estar perto, observar e trocar com ela., revelou a ex-BBB.

E bem sincerona sobre todo hate que vem recebendo desde que foi escalada para o papel de Chiara, uma das vilãs da novela, Jade revelou que conversou muito com o elenco e recebeu todo o apoio possível.

Ela sempre se mostrou disponível para mim, seja para tirar dúvidas ou alguma ajuda. Sobre a pressão também. Ela conversou comigo. Falou que também passou por muita coisa e que estaria ao meu lado para o que eu precisasse.