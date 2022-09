Whindersson Nunes viaja com cachorrinha no colo e autografa tênis para os fãs

18/09/2022 | 15:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Whindersson Nunes fez uma comprinha nada básica de presente para os seus fãs. O humorista comprou 60 mil reais em tênis do mesmo modelo para entregar a quem estiver presente em seus shows.

Com sua cachorrinha Regina de companhia, o mais novo cantor apareceu nas redes sociais neste domingo, dia 18, dentro de um jatinho particular autografando as peças que comprou após sua estreia como Lil Whind no Rock in Rio.