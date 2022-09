Blake Lively se irrita com paparazzi na porta de sua casa: Vocês assustam a mim e aos meus filhos

18/09/2022 | 15:11



Após revelar que estava a espera de seu quarto filho com Ryan Reynolds, Blake Lively usou as redes sociais para compartilhar as primeiras fotos reais de sua barriguinha.

No último sábado, dia 17, parece que alguns paparazzi estavam na porta da casa da atriz, prontos para conseguirem algum clique da estrela de Gossip Girl ou de seus filhos, e isso não agradou nem um pouco Blake.

A artista já é conhecida por não ser uma grande fã dos repórteres fotográficos que fazem de tudo para conseguir um clique exclusivo dela ou de seus filhos dentro de sua privacidade, e dessa vez ela não se calou.

Através de seu Instagram, a atriz disparou:

Aqui está algumas fotos minhas grávida na vida real para que os 11 caras esperando fora da minha casa para conseguirem um clique me deixem em paz. Vocês assustam a mim e aos meus filhos.

Blake ainda agradeceu aos fãs que sempre demonstram muito amor e respeito à sua família os ajudando a deixar de seguir contas que publicam foto de crianças sem autorização prévia dos pais.

Obrigada a todos por todo o amor e respeito e por continuaram a deixar de seguir contas e publicações que compartilham fotos de crianças. Vocês tem todo o poder contra eles. E muito obrigada a mídia que tem a Política de Não Crianças. Vocês fazem toda a diferença.