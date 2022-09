Leonardo DiCaprio admite não gostar das piadas sobre namorar apenas mulheres com menos de 25 anos de idade

18/09/2022 | 15:11



Parece que as piadinhas e memes não estão agradando muito Leonardo DiCaprio, de 47 anos de idade. Após o fim de seu relacionamento com a modelo Camila Morrone, a web tem apontado que o ator só namora mulheres com idade até 25 anos.

Recentemente, Leo engatou um relacionamento com a também modelo Gigi Hadid, de 27 anos de idade e, segundo informações do The Sun, o ator confessou que não esta curtindo ver sua vida pessoal virar um espetáculo.

Ainda, uma fonte próxima ao ator declarou ao jornal que:

Leo tem dito a seus amigos que realmente odeia a narrativa sobre ele namorar apenas mulheres com menos de 25 anos. Isso o incomoda. Gigi tem 27 anos e um filho (Khai, fruto do casamento com o cantor Zayn Malik).