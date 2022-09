Nadine Gonçalves compartilha registro com os filhos, Neymar Jr. e Rafaella Santos: Feliz de ver vocês felizes e unidos

18/09/2022 | 13:11



Nadine Gonçalves encheu as redes sociais de amor após compartilhar um lindo e raro clique ao lado dos herdeiros, Neymar Jr. e Rafaella Santos.

No Feed do seu Instagram, Nadine mostrou um momento com os filhos e falou da alegria em vê-los felizes e unidos.

Feliz de estar perto dos meus filhos, amo vocês meus amores. Fico feliz de ver vocês felizes e unidos!, escreveu na legenda da publicação.

Através dos comentários, Carol Dantas, ex de Neymar, e o pai do craque deixaram diversos corações.