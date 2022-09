Unión Berlim derrota o Wolfsburg e assume a liderança do Campeonato Alemão

18/09/2022 | 12:53



O Unión Berlín derrotou o Wolfsburg por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Alemão, e segue surpreendendo os times tradicionais do país por seu desempenho neste início de torneio. O resultado deixa o time do técnico Urs Fischer com 17 pontos e desbanca da liderança o Borussia Dortumund.

Em sete rodadas, o time de Berlim ainda se mantém invicto no torneio. Até aqui, foram cinco vitórias e dois empates.

O poder ofensivo também chama a atenção. Com 15 gols marcados, o Unión tem o segundo melhor ataque do Alemão e fica atrás somente do Bayern de Munique, que balançou as redes adversárias 19 vezes.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Aos nove minutos, Siebatcheu aproveitou um cruzamento de Becker e abriu o placar. De assistente no primeiro gol a protagonista no segundo. Foi esse roteiro que Becker cumpriu para definir a partida. Após receber um belo passe na área, o jogador arriscou um chute rasteiro no canto para fazer 2 a 0.

O lance teve a interferência do VAR para verificar um toque de mão na bola. Após consultar o monitor, o juiz da partida confirmou o gol e confirmou a vitória que colocou o time na liderança isolada da competição.