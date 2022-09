Thales Bretas comemora aniversário de mãe de Paulo Gustavo com homenagem

18/09/2022 | 12:11



No último sábado, dia 17, a Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, comemorou a chegada de seus 75 anos de idade ao lado de amigos e familiares.

Com muito carinho, Thales Bretas postou uma linda homenagem à ex-sogra em seu Instagram.

Parabéns pra essa virginiana que organiza a vida de todo mundo! Divertida, forte, eletrizante? Animada, ama a vida como ninguém! Sua energia contagia a todos à sua volta? E seu jeito divertido e amoroso inspirou a mãe mais famosa do Brasil! Déa Lúcia, sou muito grato a você, sua existência e tanto amor que você trouxe pra minha vida, com minha família que é meu maior bem do mundo! Saúde, alegria e ainda mais força, sempre. Conte comigo.

Ah, e vale lembrar que desde a morte de Paulo Gustavo por complicações da Covid-19, Dona Déa tem aparecido sempre cercada de amigos do filho.