Tempestade tropical que pode virar furacão deve atingir Porto Rico

18/09/2022 | 11:31



A tempestade tropical Fiona, que pode se transformar em furacão, deve atingir Porto Rico neste domingo, causando ventos e chuvas fortes. Meteorologistas disseram que níveis "históricos" de chuva devem produzir deslizamentos de terra e fortes inundações, com previsão de até 64 centímetros em áreas isoladas. "É hora de agir e se preocupar", disse Nino Correa, comissário de gestão de emergência de Porto Rico.

Fiona estava centrada 105 quilômetros a sudeste de Ponce, Porto Rico, na manhã deste domingo. Tinha ventos máximos sustentados de 110 km/h e estava se movendo na direção oeste-noroeste a 13 km/h.

A tempestade atingiria cidades e vilarejos na costa sul de Porto Rico. Mais de 100 pessoas procuraram abrigo em toda a ilha na noite de sábado, a maioria delas na cidade costeira sulista de Guayanilla.

A previsão é de que Fiona atinja a República Dominicana na segunda-feira. Um alerta de furacão foi postado para a costa leste do país, de Cabo Caucedo para Cabo Frances Viejo. Depois Fiona tem previsão de atingir Haiti, Ilhas Turks e Caicos e Bahamas.

Fiona já atingiu o leste do Caribe, causando a morte de um homem no território francês de Guadalupe quando as inundações levaram sua casa, disseram autoridades. A tempestade também danificou estradas, arrancou árvores e destruiu pelo menos uma ponte. St. Kitts e Nevis também relataram inundações e árvores derrubadas e anunciaram que o aeroporto internacional reabriria na tarde deste domingo. Dezenas de pessoas ainda estavam sem energia ou água, de acordo com a Agência de Gestão de Emergências por Desastres do Caribe.

Fonte: Associated Press.