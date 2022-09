Reino Unido: Rússia deve intensificar ataques a alvos civis na Ucrânia

18/09/2022 | 11:26



Bombardeios russos atingiram cidades e vilarejos em grande parte da Ucrânia durante a noite, disseram autoridades do país neste domingo, enquanto o Ministério da Defesa britânico alertou que a Rússia provavelmente aumentará seus ataques contra alvos civis à medida que sofre derrotas no campo de batalha.

"Nos últimos sete dias, a Rússia aumentou seus ataques à infraestrutura civil, mesmo onde provavelmente não percebe nenhum efeito militar imediato", disse o ministério em um briefing online. "Enquanto enfrenta contratempos na linha de frente, a Rússia provavelmente aumentou os locais contra os quais está preparando ataques na tentativa de minar diretamente o moral do povo e governo ucraniano."

O bombardeio noturno atingiu um hospital na cidade de Mykolaiv, no Mar Negro, disse o governador regional Vitaliy Kim. Segundo ele, o bombardeio também atingiu outras partes da região, ferindo duas pessoas. Três pessoas ficaram feridas em bombardeio noturno à cidade de Nikopol, que fica do outro lado do rio da maior usina nuclear da Europa, disse o governador regional Valentyn Reznichenko.

Na região de Kharkiv, onde uma contraofensiva ucraniana forçou a Rússia a uma retirada maciça de tropas de grande parte da região, três pessoas foram mortas por ataques com foguetes no último dia, incluindo uma menina de 11 anos, de acordo com o governador regional Oleh Syniehubov.

Cinco pessoas morreram no último dia em ataques russos na região de Donetsk, uma das duas regiões ucranianas que a Rússia reconhece como Estados soberanos, disse o governador Pavlo Kyrylenko. As forças separatistas que controlam grande parte de Donetsk disseram neste domingo que bombardeio ucraniano a uma colônia de prisioneiros de guerra em Olenivka matou um prisioneiro e feriu quatro.

Fonte: Associated Press.