Gabriel Jesus marca, dança, e ajuda o Arsenal a assumir a liderança do Inglês

18/09/2022 | 11:15



Com um gol do brasileiro Gabriel Jesus, o Arsenal confirmou o seu favoritismo ao derrotar o Brentford por 3 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O resultado deixa os Gunners na liderança da competição com 18 pontos tirando assim o Manchester City do topo da tabela. A partida marcou ainda um ato de solidariedade do ex-atacante do Palmeiras a Vinícius Júnior, alvo de discurso racista nesta semana por comemorar seus gols com coreografias no campo na Espanha. Jesus, ao deixar a sua marca, festejou com a torcida dançando.

Os gols da partida foram marcados por Saliba, o próprio Jesus, e Fábio Vieira. Em sete rodadas, o Arsenal acumula seis vitórias e apenas uma derrota na competição.

O primeiro gol do jogo teve como origem a bola aérea. Na cobrança de escanteio, Saliba cabeceou forte para fazer 1 a 0 aos 17 minutos. A vantagem deu mais tranquilidade ao time do técnico espanhol Mikel Arteta.

O Brentford continuou apresentando falhas na marcação e acabou tomando o segundo gol novamente em jogada pelo alto. Xhaka descolou um belo cruzamento na área e encontrou Gabriel Jesus bem posicionado para, também de cabeça, ampliar a vantagem para 2 a 0 aos 27 minutos.

No segundo tempo, o Arsenal voltou a apertar o ritmo e chegou ao terceiro gol com facilidade. Fabio Vieira arriscou um tiro de meia distância, a bola ainda bateu na trave e surpreendeu o goleiro Haya, aos nove minutos.

Com o jogo sob controle, o Arsenal só administrou a vantagem e conduziu a partida num ritmo cadenciado para garantir a sexta vitória até no Campeonato Inglês.