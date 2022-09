Bastianini vence a Etapa de Aragão e esquenta a disputa por título na MotoGP

18/09/2022 | 10:19



O piloto italiano Enea Bastianini venceu a Etapa de Aragão de MotoGP, neste domingo, em uma prova dramática que teve acidente na primeira volta e ultrapassagem valendo a vitória no fim da prova. Na corrida, o vencedor só obteve a liderança para receber a bandeirada no finalzinho da disputa, quando conseguiu fazer a ultrapassagem em cima de Bagnaia, que buscava o seu quinto triunfo consecutivo na temporada.

Com a queda e o abandono do líder Fabio Quartararo na primeira volta, a classificação do Mundial ficou mais acirrada. A diferença do piloto francês da Yamaha para Francesco Bagnaia, segundo colocado, agora é de apenas dez pontos (211 a 201). Já Enea Bastianini chegou aos 163 pontos. No pódio, o terceiro lugar ficou com o espanhol Aleix Espargaraó.

Feliz com o primeiro lugar, Bastianini disse que foi para o tudo ou nada. "Não foi fácil. Cometi erros na prova, quase bati, recuperei. No final, quando estava lutando pelo primeiro lugar, tinha que tentar a ultrapassagem e consegui", afirmou o piloto que na próxima temporada será companheiro de Bagnaia na Ducati.

Após perder a chance de emplacar a quinta vitória seguida na última volta, Bagnaia disse que a corrida foi muito disputada. "A briga pelas primeiras posições aconteceram até o final e agora temos que trabalhar pensando no restante da temporada", comentou.

A corrida começou com um acidente logo na primeira curva envolvendo o líder do campeonato Fabio Quartararo. Ele sofreu uma queda ao perder o controle da sua moto e bater em Marc Marquez. Logo em seguida, foi a vez de Takaaki Nakagami também se envolver em um acidente e também abandonar.

Francesco Bagnaia, que fez uma boa largada, se manteve em primeiro seguido por Bruno Binder. Sem conseguir abrir uma boa vantagem na ponta, o piloto italiano da Ducati passou a ser pressionado. Primeiro por Miller, que chegou a ocupar a vice-liderança e depois por Bastianini.

A disputa se manteve, Bagnaia não suportou a pressão e viu Enea Bastianini fazer a ultrapassagem restanto 15 voltas para o final. Um erro na tomada de curva, porém, custou o primeiro lugar ao piloto da Gresini, que viu Bagnaia retomar novamente o comando da prova.

A briga particular ganhou ingrediente de tensão já que a diferença entre o líder e o segundo colocado era de quatro segundos. Nas voltas finais, a briga esquentou e vez. Bastianini voltou a ser mais agressivo e passou a tentar a ultrapassagem. Um pouco mais atrás Aleix Espargaraó foi para cima e conseguiu o terceiro lugar ao deixar Brad Binder para trás.

Na volta final, Bastinini fez a última investida, conseguiu buscar o primeiro lugar e comemorou muito a vitória na Etapa de Aragão.

Confira a classificação final da Etapa de Aragão

1º Enea Bastianini (Ducati) - 41min35s46

2º Francesco Bagnaia (Ducati) - +0,042

3º Aleix Espargaraó (Aprilia) - +6,139

4º Brad Binder (KTM) - +6,379

5º Jack Miller (Ducati) - +6,964

6º Jorge Martin (Pramac) - +12,030

7º Luca Marini (VR46) - +12,474

8º Johann Zarco (Pramac) - +12,655

9º Alex Rins (Suzuki) - +12,702

10ºMarco Bezzecchi (VR46) - +16.150