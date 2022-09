‘Bregaokê’ é a atração de hoje no Olaria, em Ribeirão Pires

Lara Delon

Do Diário do Grande ABC



18/09/2022 | 09:47



A Prefeitura de Ribeirão Pires promove o evento “Bregaokê”, hoje, aberto para todas as idades. A iniciativa faz parte do projeto-piloto Voz e Emoção na Melhor Idade, que tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e descontração para as pessoas, principalmente para os idosos da cidade.

O evento contará com apresentações musicais, espaços de dança e karaokê ao público. O projeto também integra o pacote de ações municipais do programa Agite Sua Idade, que engloba diversas atividades de esporte, lazer e bem-estar, com foco no público com mais de 60 anos.

Entre as apresentações musicais garantidas, estão Agnaldo Timóteo Cover e o cantor Fábio dos Santos. O evento acontecerá das 15h às 17h, na Sociedade Esportiva Olaria, que fica localizada na Rua Pelegrino Gianasi, 141, no Jardim Centenário. A entrada é gratuita.