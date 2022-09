Escritora da região atualiza história da bossa nova em livro

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



18/09/2022 | 09:37



Livros têm vida. Para não perecerem, mantendo a audiência interessada, precisam ser revistos de tempos em tempos. Com base nesta premissa, a escritora Bruna Ramos da Fonte, nascida em São Bernardo e radicada em Santo André, lança, dez anos depois da versão original, nova edição de Essa Tal de Bossa Nova (Rocco, 272 páginas, R$ 59,90), obra em que recupera histórias protagonizadas pelo compositor capixaba Roberto Menescal.

“Acredito que livros são organismos vivos que precisam evoluir e acompanhar as questões do seu tempo”, diz Bruna, em entrevista ao Diário. “Então encarei com muita alegria e satisfação esse convite para revisitar o meu próprio livro e ter a chance de incluir histórias e personagens que originalmente não faziam parte dessa narrativa”, completa.

A espinha dorsal do livro, lançado em 2012 pela editora Prumo, foi mantida. Embora o texto seja de Bruna, a narração é feita em primeira pessoa por Menescal, nascido em Vitória, capital do Espírito Santo. O capixaba, que celebra 85 anos em 25 de outubro, era um dos participantes das reuniões no apartamento da cantora Nara Leão (1942-1989) na Avenida Atlântica, no Rio, onde a “batida diferente” do samba originou a bossa nova.

Embasado em entrevistas e pesquisa minuciosa, o livro é dividido em três partes. A primeira é dedicada a memórias sobre a bossa nova, a segunda reúne histórias da MPB (Música Popular Brasileira), derivada dela, vividas por Menescal no período em que foi diretor artístico da PolyGran e a terceira aborda a relação do cantor e compositor Raul Seixas com o escritor Paulo Coelho.

Em uma história inédita, Menescal conta sua frustrada tentativa de reunir Raul e Paulo para comporem um último disco juntos – a dupla havia estourado com Krig-ha, Bandolo, de 1973. Os dois chegaram a se hospedar em hotel na cidade fluminense de Itatiaia, mas Raul ficou dois dias trancado no quarto sob efeito de drogas e álcool, vício que acabaria por apressar sua morte, em 1989.

“Reunir o Raul e o Paulo em um disco novamente era um sonho que eu já tinha, mas o Raul já estava completamente perdido de si mesmo e, como a gente sabe, aquele seria um caminho sem volta”, conta Menescal na página 259. Paulo Coelho escreve o prefácio de Essa Tal de Bossa Nova.

Há mais fatos inéditos na versão revisada do livro de Bruna. Entre eles, elogios a Anitta, “respeitosa” e “inteligente” e ao sertanejo universitário: “a gente hoje tem muito a aprender com eles”.

Próximo trabalho da autora, previsto para 2023, aborda música de protesto

A escritora Bruna Ramos da Fonte não para. Mal lançou a versão revisitada de Essa Tal de Bossa Nova, ela já trabalha na elaboração de seu próximo livro, que vai abordar as músicas de protesto e chegará às lojas no ano que vem. A escritora são-bernardense pesquisa o tema há dez anos.