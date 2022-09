Da Redação

18/09/2022 | 09:29



Candidato à reeleição ao governdo do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou ontem a gratuidade da tarifa do transporte público para idosos de 60 a 64 anos na faixa de pobreza e extrema pobreza. São estimados 155 mil idosos inscritos no CadÚnico beneficiados por essa medida, válida a partir de 2023, para o uso do Metrô, de trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e dos ônibus intermunicipais.

"Depois de estudos, concluímos que hoje o Estado tem condições econômicas de retomar a gratuidade para os idosos carentes de 60 a 64 anos de idade. Colocaremos essa novidade na nossa plataforma de governo e a partir de 2023 a gratuidade para idosos inscritos no CadÚnico passa a valer nas linhas da CPTM, do Metrô e do transporte intermunicipal”, afirmou o candidato tucano.

O governador de São Paulo explicou que o Estado tem condições de “oferecer essa gratuidade com responsabilidade fiscal”, sem diminuir nenhum tipo de investimento. Há dois anos o governo mantém o preço das passagens congelado por entender as dificuldades das pessoas neste momento de inflação e crise econômica.

“Estamos bancando as tarifas. Aliás, se tivéssemos dado todos os aumentos, a tarifa estaria perto de R$ 7, mas hoje custa R$ 4,40”, explicou Rodrigo Garcia. “Conseguimos retomar a gratuidade e ainda continuar os investimentos em mobilidade na Região Metropolitana.”

O tucano citou a conclusão do Terminal Carapicuíba e o trecho Jandira/Carapicuíba do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo.

Rodrgio Garcia ainda lembrou das obras de infraestrutura que beneficiam toda a população. “Iniciamos a construção das novas marginais e de faixas adicionais na Rodovia Castello Branco, entre Barueri, Jandira e Itapevi, que mudará totalmente a entrada e chegada em São Paulo. Mobilidade urbana implica diretamente na qualidade de vida.”