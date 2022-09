Debate Estadão: Garcia tenta se apropriar do que não é dele, diz Haddad

17/09/2022 | 20:52



O candidato Fernando Haddad (PT) continuou disparando contra o governador Rodrigo Garcia (PSDB). Durante debate, o petista continuou associando Garcia a antigos aliados, como Gilberto Kassab (PSD). "Você quer varrer o passado quando te interessa", disse. O petista também criticou o governador por tentar se "apropriar" de projetos que não são dele.

Haddad afirmou que o adversário tenta "capturar os programas feitos por outras pessoas", mas se afastar dos problemas de gestões passadas. Haddad também destacou que Garcia é novo no ninho tucano. "Rodrigo tenta se apropriar do que não é dele, invocando 28 anos de tradição tucana da qual ele não faz parte", criticou. Garcia entrou no PSDB em 2021, após 27 anos no DEM.