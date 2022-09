Debate Estadão: Haddad escolhe Garcia como alvo principal

17/09/2022 | 19:41



Após um crescimento de Rodrigo Garcia (PSDB) nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, escolheu o tucano como alvo principal no primeiro bloco do debate promovido pelo Estadão com o pool com outros veículos. Enquanto Garcia tenta se afastar de seus padrinhos, Haddad voltou a citar os ex-prefeitos de São Paulo Gilberto Kassab (PSD) e Celso Pitta (PP), além da sua atuação ao lado do ex-governador João Doria (PSDB). "Os três piores de São Paulo", disse o petista.

Garcia repetiu o discurso de que está apenas há cinco meses à frente do governo do Estado e voltou a criticar a tentativa de nacionalizar a disputa. "Eu sou senhor do destino de São Paulo ao lado da população, eu não vou perguntar a padrinho político, a candidato a presidência da República o que eu tenho que fazer."

Garcia rebateu criticando a atuação de Haddad durante o governo da prefeita Marta Suplicy (Solidariedade), afirmando que o petista atuou no aumento de impostos na cidade, além de criticar sua gestão a frente da prefeitura. "Aumentou IPTU, aumentou taxa, só não conseguiu aumentar mais porque o STF te barrou", criticou. Haddad respondeu ter orgulho de ter atuado na gestão de Marta, e acusou o adversário de "esconder as pessoas que te apoiaram".