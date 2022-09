Equipe de Tiago Ramos anuncia que o peão segue em A Fazenda

17/09/2022 | 18:11



Depois de uma noite para lá de agitada em A Fazenda, Tiago Ramos tocou o sino no reality, ação que sinaliza a desistência no programa. Mas, parece que o jogo ainda não acabou para o peão, segundo a equipe que cuida de suas rede sociais, ele repensou a decisão.

Com uma foto do artista, a equipe de Tiago escreveu a seguinte legenda:

O pai está on

Ainda no Instagram de Ramos, tivemos uma atualização de como o peão passou as horas seguinte a briga com Thomas Costa. Após espairecer a mente e conversar com Deolane, ele foi dormir na casa da árvore, e mais trade foi visto no sofá da sede.