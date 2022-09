O casamento real está chegando? Episódio 5 de 'A Casa do Dragão' estreia domingo

17/09/2022 | 16:45



O quinto episódio do aclamado drama original da HBO A Casa do Dragão, será exibido no próximo domingo, 18, às 22h, na HBO Max e canal HBO. Os novos episódios da temporada estreiam todos os domingos ao mesmo tempo, levando à final no dia 23 de outubro.

Baseada no livro Fogo & Sangue, de George R.R. Martin, a série é ambientada 200 anos antes dos eventos de A Guerra dos Tronos e conta a história da Casa Targaryen.

O elenco principal reúne Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans. Também compõem o elenco: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.

Co-criador de A Casa do Dragão deixa série

No início deste mês, após confirmação da segunda temporada de A Casa do Dragão, o diretor e co-criador da série, Miguel Sapochnik, deixou a série, segundo foi divulgado pelo The Hollywood Reporter.

De acordo com o portal, Ryan Condal passou a atuar como o único criador da produção e Miguel permaneceu atuando como produtor executivo da mesma. Além disso, ele fechou um acordo para desenvolver dois novos projetos com a HBO.

Por isso, no cargo de diretor, ele foi substituído por lan Taylor, outro veterano de Game of Thrones. "Trabalhar no universo de Game of Thrones nos últimos anos foi uma honra e um privilégio, especialmente passar os dois últimos com o incrível elenco e equipe de A Casa do Dragão", disse Sapochnik em um comunicado na época.

"Estou muito orgulhoso do que conseguimos com a primeira temporada e muito feliz com a reação entusiasmada de nossos espectadores. Foi incrivelmente difícil decidir seguir em frente, mas sei que é a escolha certa para mim, pessoal e profissionalmente', continuou.