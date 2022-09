Fluminense já estuda a renovação de contrato com Fernando Diniz para 2023

17/09/2022 | 16:24



A queda nas semifinais da Copa do Brasil faz parte do passado nas Laranjeiras. Satisfeita com o futebol vistoso apresentado pelo técnico Fernando Diniz, a diretoria do Fluminense planeja renovar o contrato do treinador para a próxima temporada.

Empatado com o Flamengo no Brasileiro com 45 pontos e nove atrás do líder Palmeiras (54), os dirigentes das Laranjeiras enxergam uma evolução no clube desde a chegada do técnico.

O vínculo de Diniz termina no final do ano e até o momento o resultado tem um percentual considerável: 64,5% de aproveitamento com 18 vitórias, oito empates, seis derrotas. O processo de continuidade do comandante tem relação direta, porém, com a reeleição do presidente Mário Bittencourt.

Neste processo de reformulação do futebol, os dirigentes querem dar uma atenção especial para a base do clube. A ideia seria propagar o que seria o Dinizismo, estilo de jogo característico do treinador sob a orientação de profissionais de sua confiança.

"Não avaliamos o desempenho dele (Diniz) pelos resultados, mas sim pela continuação de seu trabalho. Já disse ao Diniz que, caso eu continue, a partir de 2023 eu tenho interesse que ele continue por muito tempo, inclusive estruturando um trabalho que venha desde as divisões de base para criarmos uma identidade desde a base. Gostamos muito do estilo de jogo que o Diniz implementou", afirmou o presidente Mário Bittencourt.

Em alta com o mandatário do Fluminense, Diniz também teve o nome cogitado no Atlético-MG após a demissão de Antônio Mohamed. Recentemente, no jornal Marca, da Espanha, ele também foi apontado como um possível substituto de Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo.