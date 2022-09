Príncipes William, Harry e outros netos fazem vigília ao lado da rainha Elizabeth

17/09/2022 | 16:15



Todos os oito netos da rainha Elizabeth II ficaram em uma vigília silenciosa ao lado de seu caixão neste sábado, 17, seguindo o exemplo do rei Charles III e seus irmãos na noite anterior, e encerrando outro dia em que milhares esperam para prestar homenagem à monarca que morreu em 8 de setembro. Muitos se amontoam na fila em meio a esperas que se estendem por até 16 horas, resistindo à noite mais fria de Londres em meses.

Uma multidão querendo se despedir entra no Westminster Hall, onde o caixão da rainha está exposto, envolto em seu estandarte real e coroado com uma coroa cravejada de diamantes. Os números de visitantes cresceram de forma constante desde que foi permitida a visita do público pela primeira vez na quarta-feira, 14, com uma fila que se estende por pelo menos 8 km e não escapou nem ao astro do futebol inglês, David Beckham, 47 anos.

O rei Charles III e seu filho mais velho, o príncipe William, fizeram uma visita inesperada neste sábado para cumprimentar as pessoas que esperavam para passar pelo caixão de Elizabeth, apertando as mãos e agradecendo aos enlutados na fila perto de Lambeth Bridge.

Mais tarde, todos os netos da rainha ficaram ao lado de seu caixão. William e o príncipe Harry, filhos de Charles, juntaram-se aos filhos da princesa Anne, Zara Tindall e Peter Philips; as filhas do príncipe Andrew, princesa Beatrice e princesa Eugenie; e os dois filhos do príncipe Edward - Lady Louise Windsor e James, Visconde Severn.

William, agora o herdeiro do trono, ficou de pé com a cabeça baixa na cabeceira do caixão e Harry ao pé. Ambos os príncipes, que são veteranos militares, estavam uniformizados. Os enlutados continuaram a passar em silêncio enquanto os netos faziam vigília.

Harry, que serviu no Afeganistão como oficial do exército britânico, vestiu roupas civis durante o cortejo do caixão da rainha do Palácio de Buckingham porque ele não é mais um membro trabalhador da família real. Ele e sua esposa Meghan deixaram os deveres reais e se mudaram para os Estados Unidos em 2020. O rei, no entanto, solicitou que William e Harry usassem seus uniformes militares na vigília de Westminster Hall.

Antes da vigília, as princesas Beatrice e Eugenie emitiram um comunicado elogiando sua "amada avó". "Nós, como muitos, pensamos que você ficaria aqui para sempre. E todos nós sentimos muito a sua falta. Você foi nossa matriarca, nossa guia, nossa mão amorosa em nossas costas nos conduzindo por este mundo. Você nos ensinou muito e vamos guardar essas lições e memórias para sempre", escreveram as irmãs.

As pessoas que fazem fila para ver a rainha são de todas as idades e vêm de todas as esferas da vida. Muitos se curvaram diante do caixão ou fizeram o sinal da cruz. Vários veteranos fizeram saudações. Algumas pessoas choraram. Outros mandaram beijos. Muitos se abraçaram enquanto se afastavam, orgulhosos de ter passado horas na fila para prestar uma homenagem, mesmo que durasse apenas alguns momentos.

Durante a noite, voluntários distribuíram cobertores e xícaras de chá para as pessoas na fila quando as temperaturas caíram para 6 ºC. Apesar do clima, os enlutados descreveram o calor de uma experiência compartilhada.

"Estava frio da noite para o dia, mas tivemos companheiros maravilhosos, conhecemos novos amigos. A camaradagem foi maravilhosa", disse Chris Harman, de Londres. "Valeu a pena. Eu faria isso de novo e de novo e de novo. Eu caminharia até o fim da terra por minha rainha."

As pessoas tinham muitos motivos para vir, desde o carinho pela rainha até o desejo de fazer parte de um momento histórico. Simon Hopkins, que viajou de sua casa no centro da Inglaterra, comparou isso a "uma peregrinação"."(É) um pouco estranho, porque isso meio que vai contra a minha essência", disse ele. "Eu fui meio atraído por isso."

O público continuou silenciosamente entrando no Westminster Hall, mesmo quando os quatro filhos da rainha - Charles, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward - ficaram em vigília na noite de sexta-feira ao redor do caixão por 15 minutos. O choro de um bebê era o único som.

Antes da vigília, Edward disse que a família real estava "preenchida pela onda de emoção que nos envolveu e pelo grande número de pessoas que se esforçaram para expressar seu próprio amor, admiração e respeito (por) nossa querida mamãe."

As autoridades fecharam no sábado uma linha separada para pessoas com deficiência, dizendo que todos os espaços disponíveis foram alocados.