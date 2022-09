Vocalista do Imagine Dragons anuncia divórcio com Aja Volkman pela segunda vez

17/09/2022 | 16:11



Após 11 anos de relacionamento, Dan Reynolds, o vocalista da banda Imagine Dragons anunciou neste sábado, dia 17, que estará se divorciando de sua esposa, Aja Volkman.

A notícia foi anunciada através do Instagram do cantor que se declarou triste com a separação, mas continuará trabalhando para ser um bom pai para os seus filhos.

Estou triste em dizer que depois de muitos anos lindos juntos, eu e Aja nos separados. Somos ótimos pais para os nossos filhos e essa é a nossa prioridade número um. Obrigado por sempre nos apoiar com amor e carinho todos esses anos.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os dois decidem se separar, da primeira vez, Dan e Aja ficaram cerca de sete meses solteiros antes de reatarem o relacionamento. O casal é pai de Arroz, de 10 anos de idade, dos gêmeos Coco e Gia, de cinco anos de idade, e Valentine, de dois anos de idade.