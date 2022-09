Amigão pula do barco capitaneado por Volpi

Da Redação



17/09/2022 | 15:20



Humberto D’Orto, o Amigão (PSB), que era o vice e foi cassado junto com o agora ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (PL), nem esperou a poeira da bomba detonada pelo TSE na terça-feira baixar para abandonar o barco capitaneado pelo liberal. No mesmo dia – quarta-feira – em que Volpi fez coletiva para falar sobre a decisão do tribunal e do futuro político, Amigão deixou o cargo de secretário de Turismo e anunciou que pretende disputar a principal cadeira do Paço na nova eleição que será realizada em Ribeirão, e que provavelmente será ainda neste ano, pois o prazo para que ocorra é de até 90 dias. Aliados de Volpi consideram que Amigão cometeu uma traição ao antecipar que entrará na corrida eleitoral, sem sqwuer esperar uma definição do nome que emergirá do grupo que tem à frente o ex-prefeito. Aliás, a nova eleição já colocou a classe política da cidade em ponto de ebulição e, pelos comentários, muitos estão de olho na cadeira de prefeito.

Bastidores

Na cadeira

O médico Wilson Ponce (Cidadania) é o mais novo vereador de Santo André. Segundo suplente do partido, ele vai ocupar até o fim deste mês a cadeira do eleito Rodolfo Donetti (Cidadania), que pediu licença de 15 dias. Em seu discurso de posse, anteontem, o parlamentar destacou a importância de políticas públicas que atendam às necessidades da população e observou sua relação de amizade com todos os vereadores da casa. Wilson Ponce obteve 1.665 votos na eleição de 2020, e já ocupou por algumas vezes cargos na administração pública da cidade, tendo atuação junto a idosos.

Uma vela para cada santo

Comissionado na Prefeitura de Santo André, o professor Thiago Rocha (PSD), que exerceu mandato de vereador por 20 dias, tem acendido uma vela para cada santo nesta eleição. O único apoio declarado que vai na direção do Paço é em favor da primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), candidata a deputada estadual. Para o governo do Estado, Rocha não segue a orientação do partido, que tem como postulante o ministro Tarcísio de Freitas, nem do prefeito Paulo Serra, que tem como candidato o governador Rodrigo Garcia. O ex-vereador têm apoiado o postulante do Novo, Vinicius Poit. Nas redes sociais, Rocha já pediu voto para dois candidatos de partidos diferentes do dele: Taka Yamauchi (MDB) para federal e Ricardo Mellão (Novo) para o Senado.