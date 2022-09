Kate Middleton faz homenagem para a rainha Elizabeth ao usar colar de pérolas, diz site

17/09/2022 | 15:10



Rei Charles, rainha Camila, príncipe William, princesa Kate Middleton, e mais alguns outros membros da família real, se reuniram para um almoço no Palácio de Buckingham. O objetivo do encontro foi receber governadores-gerais das nações de Commonwealth, que viajaram para o funeral da Rainha Elizabeth. As informações são da revista People.

Mas, um fato que chamou a atenção de todos foram as escolhas de de moda da princesa de Gales, que decidiu usar um colar de pérolas de três voltas, marca registrada da rainha Elizabeth.

Além do tradicional colar, que inclusive pertenceu a monarca, Kate estava com um par de brincos e de pérolas e diamantes da rainha.