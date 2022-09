André Gonçalves assume que errou com filha mais velha e finalmente consegue acordo de pensões atrasadas

17/09/2022 | 15:11



André Gonçalves finalmente conseguiu uma conquista para chamar de sua. Após anos em discussões sobre pensões atrasadas para sua filha mais velha, Manuela Seiblitz, fruto de seu antigo relacionamento com Tereza Seiblitz, o ator conseguiu um acordo.

Uma parte do que ficou decidido no documento é que o ator deveria publicar um vídeo admitindo publicamente seus erros para com a filha, e o registro foi publicado neste sábado, dia 17.

No vídeo, André afirma que precisa se desculpar em relação as declarações injustas que fez sobre Manuela durante o ano de 2021, quando foi preso pela primeira vez.

- Declaro ainda que Manuela nunca tentou me prender, como eu disse em uma entrevista no YouTube em dezembro de 2021. Manuela inclusive propôs um acordo para que eu não fosse preso em 2020. Eu aceitei, mas acabei não cumprindo.

Além da falta dos pagamentos, Gonçalves ainda assumiu que não foi um bom pai para sua filha e que deixou tudo nas mãos de sua ex. O ator ainda disse que sua situação atual não está acontecendo por culpa de nenhum de seus filhos.

- A situação em que me encontro agora não é por culpa dos meus filhos e, sim, consequência das minhas escolhas. Eu não fui presente na criação da Manuela, faltei a compromissos e fiz com que Manuela me esperasse diversas vezes e, em muitas delas, não compareci. Pensão não é favor. Pensão é obrigação, é o dever de um pai e o direito de um filho.