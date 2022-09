Diretoria do Santos usa final de temporada para estudar perfil de novo técnico

17/09/2022 | 15:02



Enquanto o técnico Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, tem a missão de comandar o time do Santos no clássico deste domingo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a diretoria do clube vem aproveitando o fim de temporada para estudar o perfil do novo comandante que vai assumir o time profissional em 2023.

Com 34 pontos e ainda com chances de buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem, a cúpula santista vem observando nomes no mercado que realmente tenham força para comandar uma agremiação do tamanho do Santos.

Nomes como Luxemburgo e também Emerson Leão estiveram na pauta, mas a dificuldade em definir um nome consagrado vem atrapalhando os planos da diretoria. Uma coisa, porém, já está definida: o comando atual não quer mais investir em profissionais que venham somente para apagar incêndio.

Alguns nomes estrangeiros foram veiculados no clube. Baccacece, que trabalhou no Defensa Y Justicia teve boa aceitação.

Juan Pablo Vojvoda, que está em fim de contrato com o Fortaleza também agrada pelo longo trabalho executado no time nordestino. No entanto, o clube ainda aguarda a movimentação no mercado para fazer a escolha no momento certo.

Enquanto a definição não acontece, Orlando Ribeiro vai seguir no comando do time até o final do Campeonato Brasileiro. Em caso de classificação para a Libertadores do ano que vem, os dirigentes do Santos vão poder ter mais chances de seduzir um grande nome do mercado internacional para comandar o Santos a partir de 2023.