Tom Brady e Gisele Bündchen estão vivendo separados há mais de um mês, afirma revista

17/09/2022 | 14:10



Tom Brady e Gisele Bündchen estão enfrentando uma crise no casamento que aos poucos vem se tornando pública. O ápice da suposta briga teria sido a decisão do jogador de voltar aos torneios meses depois de anunciar sua aposentadoria.

Segundo a revista People, uma fonte revelou que o casal já está vivendo separado há aproximadamente seis semanas. Desde que Brady anunciou que voltaria a jogar, Gisele teria decidido viajar e seguir com sua carreira.

Gisele está ocupada com sua própria vida agora e tem passado um tempo longe de Tom em Miami e Nova York.

Uma segunda fonte ainda contou que é normal que os dois vivam separados durante as temporadas em que os jogos estão rolando, porém parece que dessa vez as coisas não estão tão normais assim.

Gisele teria ficado chateada com a decisão do marido, já que ela teria apoiado a aposentadoria para que o jogador passasse mais tempo com seus filhos, Benjamin, de 12 anos de idade, Vivian, de nove anos de idade e John Edward, de 15 anos de idade, fruto de um antigo relacionamento de Brady com Bridget Moynahan.

A revista People ainda revelou que uma terceira fonte afirma que está tudo bem entre o casal e que não existe outra pessoa mais devota à família do que Tom Brady.

Nenhum outro marido tira seis meses de férias por ano para ser totalmente devoto apenas a sua família. E durante a temporada, sim, ele viaja para os jogos e treinos, mas ele está muito com sua família também.