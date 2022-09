Requião: Se ganhar a eleição, retiro os presidentes da Copel e da Sanepar

17/09/2022 | 13:29



O candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião, disse que se for eleito, demitirá os presidentes das estatais de energia e saneamento Copel e Sanepar, e colocará as empresas nas mãos do povo.

"Não é possível aqui no Paraná, no fim do mês, o cidadão ter que decidir se paga conta de água e luz ou se coloca comida na sua casa", afirmou durante comício realizado na cidade de Curitiba, na manhã deste sábado.

Ele disse também que a eleição de Bolsonaro e Ratinho Júnior foram equívocos da eleição passada, e que a população foi enganada em 2018. "Estou aqui em função da minha indignação do que acontece no Brasil hoje", disse.