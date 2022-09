Justin Bieber aproveita momento ao lado do pai após cancelar turnê mundial

17/09/2022 | 13:11



Momento de pai e filho! Após cancelar toda a sua turnê mundial, a Justice Tour, para cuidar de sua saúde mental e física, Justin Bieber decidiu tirar um tempinho para curtir uma noite acompanhado de seu pai, Jeremy Bieber.

O registro foi publicado no Instagram do pai do cantor e os dois parecem ter curtido um jantar juntos, com direito até a um brinde! Apesar de ter sido criado por sua mãe, Pattie Mallette, o canadense de 28 anos de idade tem um bom relacionamento com seu progenitor.

A aparição é a primeira de Justin desde seu show no Rock in Rio que aconteceu dia 3 de setembro no Rio de Janeiro. E vale lembrar que Bieber não é filho único, Jeremy também é pai de Allie, Jazmyn, Jaxon e Bay Bieber.