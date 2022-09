Primeira festa, desistentes e sexualidade... Saiba tudo o que rolou na madrugada de A Fazenda 14

17/09/2022 | 13:10



Na última sexta-feira, dia 16, A Fazenda 14 teve a sua primeira festa bombástica, recheada de danças e muita fofoca, a comemoração teve o tema baseado em Tóquio.

Apesar de toda a animação das músicas, os peões não conseguiram ficar focados apenas na dança, e claro que tem que rolar aquela intriga, né? A mais nova integrante do time, Bia Miranda, já começou a mostrar suas garrinhas e disparou ofensas à Ingrid Ohara.

- Quando eu cheguei, a bicha doida, maluca, feia, veio me atentar. Essa menina... A Ingrid, eu achei que ela era mais bonita no TikTok, aqui ela é ridícula, achei ela feia para car***o.

Apesar do aparente desentendimento entre as duas, Ohara declarou que está aberta para conversar com a peoa e tentar resolver toda a situação. Será que vem uma parceria aí?

Então vamos deixar baixo? Deixa baixo, deixa baixo!

Enquanto todo mundo se preparava para dormir e seguia conversando sobre tudo o que rolou na festinha regada com muita música e bebida, Tiago Ramos admitiu que estava interessado em outra participante do jogo. O peão deixou todo mundo extremamente curioso, mas se negou a revelar quem seria. Deolane foi um dos chutes dos colegas, e vale lembrar que muitos já tinham pensado nessa possibilidade, né?

- É a Deolane? É a Deolane, olha a carinha, acusou Lucas Santos.

- Mas se você gosta de coroa, quem é a coroa?, questionou Alex.

Independente de quem seja, vale ressaltar o que o ex-namorado da mãe do Neymar fez questão de lembrar a todos com bastante ênfase: interessado, não apaixonado, hein?!

Partiu pra treta!

Apesar da animação na conversa, o assunto ficou por isso mesmo, porque logo depois o fogo no parquinho começou. O after da festa ficou bem agitado já que Tiago e Alex tentaram esconder cervejas para consumirem depois e a produção não gostou nadinha.

O programa soou dois sinais de alerta e logo depois do segundo, Thomaz Costa lançou uma indireta que não agradou o ex da mãe do Neymar. E foi aí que toda a treta começou, xingamentos para lá, xingamentos para cá, os dois discutiram feio e precisaram até ser separados pelos outros peões.

Vixe! O clima pesou dentro da sede do reality e mais ninguém sabia bem o que deveriam fazer diante a situação. Mas o que pegou todo mundo desprevenido mesmo foi o fato de Tiago Ramos ter decidido tocar o sino, optando então por desistir de A Fazenda.

A desistência do loiro repercutiu dentro da sede e deixou alguns peões bem revoltados com o comportamento dos supostos amigos de Tiago. Kerline Cardoso ficou bem irritada que ninguém se mexeu para tentar impedir que o ex da mãe do Neymar deixasse o programa e acabou discutindo mais uma vez com Deolane.

- O resto tá lá assistindo de camarote, acusou a ex-BBB.

- Aqui é assim, ninguém passa a mãe na cabeça!, brandou a advogada em resposta.

- Vai embora com ele, bebê, então. Está preocupada? Vai, vai junto!;

Deolane quis partir para cima de Kerline, expressando sua opinião da forma como já estamos acostumados, e as duas precisaram se separadas pelos outros peões.

Revelou tudo!

Parece que Vini Buttel está mesmo disposto a expor tudo o que sabe sobre Tiago Ramos. Quando todos os participantes foram mandados de volta para casa, o ex-De Férias com o Ex decidiu então contar detalhes sobre a vida do companheiro.

Já no quarto, Vini revelou para Deolane que Tiago é bissexual e conheceu Nadine, mãe de Neymar, enquanto ainda namorava um cozinheiro do jogador de futebol. Chocante, né?