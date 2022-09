Terremoto de 6,6 de magnitude atinge o sudeste de Taiwan

17/09/2022 | 12:45



Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu o sudeste de Taiwan neste sábado, 17. Não houve relatos imediatos de danos ou ferimentos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros. O epicentro foi perto do município de Guanshan, no condado de Taitung, um terreno plano e área de cultivo de arroz, com uma população de cerca de 8.500 pessoas.